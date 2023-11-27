G-10 «Шеф-повара России. Опыт лидеров - состоялось в Новосибирске. Это сообщество ведущих рестораторов и шеф-поваров страны.

Компания «ЯсноРестораны» презентовала один из самых мощных, как по площади, так и по технологиям ресторан «ГОРЯЧИЙ ЦЕХ». Спикерами мероприятия выступили директор европейских концепция Анастасия Сазонова, PR директор Васильева Лана и бренд-шеф Дмитрий Гарифулин.

В последнее время в компании повышенный спрос на франчайзинг данного бренда. Так, в декабре этого года рестораны откроется в Тюмени, далее в Уфе.