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G-10 «Шеф-повара России. Опыт лидеров»

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G-10 «Шеф-повара России. Опыт лидеров - состоялось в Новосибирске. Это сообщество ведущих рестораторов и шеф-поваров страны.
Компания «ЯсноРестораны» презентовала один из самых мощных, как по площади, так и по технологиям ресторан «ГОРЯЧИЙ ЦЕХ». Спикерами мероприятия выступили директор европейских концепция Анастасия Сазонова, PR директор Васильева Лана и бренд-шеф Дмитрий Гарифулин.
В последнее время в компании повышенный спрос на франчайзинг данного бренда. Так, в декабре этого года рестораны откроется в Тюмени, далее в Уфе.

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