В Новосибирске, 7 ноября, прошли соревнования по танковому биатлону с радиоуправляемыми моделями

Соревнования на Кубок ветерана Великой Отечественной войны, участника Курского сражения, Героя СССР Дмитрия Алексеевича Бакурова начались с приветственных слов губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска, председателя Совета депутатов, вдовы Бакурова и других почетных гостей.

В программе — викторина по истории Великой Отечественной войны с параллельным выступлением бойцов рукопашного боя, спортивные состязания (стрельба из пистолета, сборка/разборка автомата, подтягивания, отжимания, надевание противогаза). Пожалуй, самым зрелищным этапом мероприятия стало преодоление полосы препятствий на радиоуправляемых моделях танков.

Танковый биатлон прошёл по адресу: Новосибирский военный ордена Жукова институт им. Генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, ул. Ключ-Камышенское Плато, 6/2.

Организаторы: Совет предпринимателей Заельцовского Района, Межрегиональная общественная организация ветеранов силовых структур «Союз Силовых Структур Родины», фонд «Мы вместе», при поддержке оргкомитета «Победа».

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