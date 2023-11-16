День рождения клиники косметологии «Алтика»

Клиника косметологии «Алтика» отметила свой четырнадцатый день рождения, устроив клиентские дни с «вкусными» ценами и приятными акционными предложениями. Пациентов ожидали бесплатные консультации специалистов и комплементы за покупку — сертификаты на лазерную эпиляцию, ручной и аппаратный массаж, скидки на аппаратные процедуры по уходу за лицом. Финалом стал розыгрыш главных призов, включая сертификат на тридцать тысяч рублей на аппаратную косметологию в клинике.