День рождения Max Mara в Новосибирске

Галерея бутиков на Вокзальной магистрали, 19 ярко встретила последний месяц осени. 2 ноября Max Mara отпраздновала 23-й день рожения в городе Новосибирск. Для гостей праздника была масса сюрпризов: выставка эксклюзивных и знаковых пальто из коллекций Max Mara разных лет, плюшевая фотозона, показ новинок зимней коллекции, итальянские коктейли и вкуснейший торт. Особый восторг вызвала легавая веймаранер, с которой можно было сфотографироваться в зале выставки. А звездой вечера стал исполнитель хита "Французский поцелуй" Миша Марвин!