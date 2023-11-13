18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

День рождения Max Mara в Новосибирске

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Галерея бутиков на Вокзальной магистрали, 19 ярко встретила последний месяц осени. 2 ноября Max Mara отпраздновала 23-й день рожения в городе Новосибирск. Для гостей праздника была масса сюрпризов: выставка эксклюзивных и знаковых пальто из коллекций Max Mara разных лет, плюшевая фотозона, показ новинок зимней коллекции, итальянские коктейли и вкуснейший торт. Особый восторг вызвала легавая веймаранер, с которой можно было сфотографироваться в зале выставки. А звездой вечера стал исполнитель хита "Французский поцелуй" Миша Марвин!

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: