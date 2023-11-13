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Благотворительная игра в Мафию от фонда «Люди Рядом»

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29 октября фонд поддержки социально значимых проектов Юлии Стрэга «Люди Рядом» провел благотворительную игру в Мафию.

Все собраные средства пойдут на реализацию проекта «Я в игре!», старт которого запланирован на декабрь 2023 года. Воспитанники детского дома «Созвездие», под руководством высококлассных тренеров, займутся большим теннисом. И уже летом 2024 года примут участие в турнире.

Цель проекта «Я в игре!» – не только научить детей играть в теннис. Мы хотим показать, какие есть возможности в жизни каждого и поддержать их в постановке и достижении целей.

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