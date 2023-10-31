8 лет Emporio Armani в Новосибирске

В начале октября магазин на Вокзальной магистрали, 19 отпраздновал восьмой день рождения бренда в городе.

Гости вечера окунулись в атмосферу инспирации коллекции FW23/24 и могли почувствовать себя звездами с обложки знаменитого журнала Emporio Armani Magazine. Добавил красок вечеру яркий показ осенне-зимней коллекции. Эксклюзивно на празднике можно было попробовать три культовых коктейля всемирно известного Emporio Amani Café. День рождения сопровождался под аккомпанементы джазового исполнителя из Калифорнии Армира Ли, который специально прилетел в Новосибирск на наш праздник. Завершающей нотой стало поздравления с завораживающим геометрическим тортом и , конечно же, розыгрыш потрясающей сумки от Emporio Armani.