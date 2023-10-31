Интеллектуальный этап конкурса – игры «Что? Где? Когда?» в рамках конкурса красоты «Мисс/Миссис Финанс–2023»

28 октября в рамках конкурса красоты «Мисс/Миссис Финанс–2023» состоялся интереснейший интеллектуальный этап конкурса – игра «Что? Где? Когда?» в классическом формате🦉

Всё, как и по телевизору: команда выбирает вопрос от телезрителей, организаторов или спонсоров, после наступает время для раздумий и согласований, а затем уже следует ответ. Для девушек такой формат мероприятия был впервые, они получили опыт работы в команде, сплотились ещё сильнее, как отмечали сами участницы – атмосфера была дружеская, весёлая, всё прошло ярко, красочно, с вкусными закусками, напитками и беседами. По ходу игры девушки зарабатывали баллы на правильных ответах, которые пойдут в копилку к общим оценкам первого и второго этапов конкурса.

Организатор конкурса: Новосибирский банковский клуб.

Президент клуба: Владимир Гаврилович Женов.

Партнёры конкурса:

• Группа компаний ЦЭПР, на мероприятии представлял лично руководитель группы Михаил Яковец, являющийся также почетным консулом Швейцарии в г. Новосибирске - отсюда и тематические вопросы, связанные с Швейцарией и сложной механикой.

• Медицинский Косметологический Центр HB cosmetology @hb_cosmetology – место красоты и здоровья. Центр предоставляет широкий спектр услуг: от ботулинотерапии до массажа различных видов, индивидуального подбора пилингов и домашнего ухода.

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