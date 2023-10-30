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Репортажи

Ужин “Красный октябрь” в Poke Top

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26 октября в гастробаре Poke Top прошел традиционный ужин с игристым.
Название “Красный октябрь” говорит само за себя - в меню было исключительно красное игристое.
Сомелье Евгений Ксенофонтов захватил внимание гостей, поражая знаниями о благородном напитке и истории его происхождения. Бренд-шеф Иван Епифанцев дополнял его нетривиальными блюдами.
Атмосфера в этот вечер была поистине волшебной: полумрак, джаз и бордовое игристое.
В поддержку тематики всем гостьям дарили коралловые розы как знак внимания от гастробара.
Ждем следующий вечер с Иваном и Евгением!

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