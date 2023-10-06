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Открытие клиники капельного оздоровления «Капель»

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3 октября 2023 года состоялось открытие клиники капельного оздоровления «Капель»
«Капель» – клиника с комплексным подходом который включает не только инфузионную терапию, но и консультации опытных специалистов, обследование организма на современном высокоточном оборудовании и возможность сдать анализы на месте.

Наша главная особенность — отказ от готовых методов в пользу индивидуальных решений, исходя из анамнеза, результатов анализов и особенностей каждого пациента.

В быстром темпе жизни всегда нужно находить время позаботиться о своем здоровье, а наши специалисты сделают это в кратчайшие сроки и наиболее эффективно. Именно поэтому мы вбырали IV терапию как — быстрый способ доставить в клетки организма витамины, минералы, антиоксиданты, аминокислоты иммуномодуляторы, гепатопротекторы и другие компоненты, в которых нуждается организм пациента.

В нашей клинике пациент может обратиться за внутривенными капельницами красоты и здоровья, направленных на решения разных задач:
  справиться с внешними возрастными изменениями кожи;
  усилить эффективность проводимых косметологических процедур;
  повысить иммунитет и защитные силы организма (особенно, если пациент сталкивается с простудными заболеваниями несколько раз в год);
  ускорить восстановление после перенесенного заболевания;
  помочь организму побороть хроническую усталость и справиться с последствиями нарушения режима работы и отдыха;
  ликвидировать последствия интоксикации организма (при курении, на фоне употребления алкоголя и различных лекарственных препаратов);
  провести детоксикацию организма;
  справиться с авитаминозом и различными дефицитными состояниями;
  помочь при нарушении обменных процессов в организме;
  повысить физическую активность.
  И другие исходя из запроса и особенностей организма.

Процедура проводится в комфортных креслах. Каждому клиенту по желанию предоставляются халат и тапочки. Во время терапии вам будут предложены напитки и возможность посмотреть любимый фильм или побыть в тишине.

Но самое главное это наши врачи, которые являются опытными профессионалами и любят свое дело и пациентов всей душой.

Записывайтесь на здоровье! 8 383 288 33 99
Мы находимся в центре города Новосибирска по адресу :Красный проспект, 58.
Имеется парковка.

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