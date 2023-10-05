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Концерт Хора и Soprano Михаила Турецкого в Leps Bar

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B Leps Bar умеют создавать события городского масштаба. Неудивительно, что эксклюзивный концерт Хора и Soprano Михаила Турецкого в Новосибирске состоялся именно здесь, заслужив негласный статус настоящего праздника музыки.
Солисты отработали программу по максимуму: исполнили самые яркие произведения из своего безграничного репертуара — от классических оперных арий и фрагментов из популярных мюзиклов до мировых хитов и народных песен а капелла совместно с гостями

Фотограф: Сабиров Дамир Анварович

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