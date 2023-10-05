Концерт Хора и Soprano Михаила Турецкого в Leps Bar

B Leps Bar умеют создавать события городского масштаба. Неудивительно, что эксклюзивный концерт Хора и Soprano Михаила Турецкого в Новосибирске состоялся именно здесь, заслужив негласный статус настоящего праздника музыки.

Солисты отработали программу по максимуму: исполнили самые яркие произведения из своего безграничного репертуара — от классических оперных арий и фрагментов из популярных мюзиклов до мировых хитов и народных песен а капелла совместно с гостями

Фотограф: Сабиров Дамир Анварович