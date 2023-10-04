1 октября в самом центре Новосибирска состоялось официальное открытие нового магазина женской одежды и аксессуаров TWO MIRRORS.

Концепция магазина - это базовый гардероб с яркими нотками, которые делают каждый ваш образ особенным, будь то повседневное событие или особый случай.

В TWO MIRRORS вы найдете вещи на любой вкус и создадите свой личный уникальный гардероб: от деловых образов, для строгого дресс-кода, до смелых и вечерних нарядов.

В новом магазине представлена уникальная возможность купить вещи известных российских дизайнеров из Санкт-Петербурга и Москвы, таких как бренды Catarina nova и Antiga. Также TWO MIRRORS запустил собственное производство одежды.

В магазине работают опытные стилисты, готовые помочь каждой девушке сформировать собственный стиль и подчеркнуть индивидуальность.

Вся коллекция одежды отбирается лично создательницей TWO MIRRORS, профессиональным стилистом, Алёной Якимчук.

Алёна посвятила много времени и стараний тому, чтобы совместить лучшие разноплановые коллекции российских брендов, которые дарят неповторимый стиль и качество.

«Я верю в силу российского дизайна и в нашем магазине мы стремимся показать его в лучшем свете. Вместе с осенью, вы сможете насладиться новыми коллекциями, созданными нашими талантливыми партнерами» - отмечает создательница Бренда TWO MIRRORS

Благодаря стараниям Алены и ее личному контролю за работой магазина, на полки попадает одежда исключительно из качественных современных материалов, актуальных фасонов и с интересными принтами.

Убедиться в этом можно уже сегодня и каждый день с 11.00 до 20.00 в магазине TWO MIRRORS в центре Новосибирска по адресу ул. Советская 22а.

«Будем ждать каждую из вас за качественными и стильными элементами гардероба и готовыми актуальными образами» - с уважением, команда TWO MIRRORS.