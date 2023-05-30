Межрегиональный турнир по мини-футболу на стадионе «Спартак»

В Новосибирске прошел среди корпоративных команд компаний, поддерживающих устойчивое развитие. Организатором выступило ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из крупнейших производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга).



В турнире, состоявшемся на стадионе «Спартак», приняли участие команды «Сибстекла», «Сокол» новосибирского филиала АО «АБ ИнБев Эфес», SOBOL Сибирской Пивоварни Хейнекен – филиала ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», «Бочкари» ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», ООО «Омсквинпром», ООО «Сибирский ликеро-водочный завод», Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Сибирского банка СберБанка России, «Локомотив» Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», АО «Региональные электрические сети».



Приветствуя футболистов и гостей, управляющий Новосибирским отделением Сибирского банка СберБанка России Николай Шилов пожелал, несмотря на баталии, в конце турнира стать одной большой дружной командой: «Всем побед, вперед!». О том, что участвуя в турнире выигрывают все, говорила и начальник управления лицензирования министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Ирина Редько. Начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Алексей Толоконский выразил надежду, что турнир будет традиционным: «Это круто, когда партнеры вместе занимаются спортом!».

– Такие соревнования позволяют прокачать навыки эффективного взаимодействия с коллегами, адаптации к стратегии конкурентов, а также укрепить межотраслевые связи, – говорит генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. – На «Сибстекле», в первую очередь, поддерживают командные виды спорта, объединяющие сотрудников общими ценностями и интересами. За четыре года сложился костяк команды, наши ребята усовершенствовали свои технические навыки и мы решили провести турнир, пригласив компании, работники которых также играют в футбол, укрепляя командный дух. Играют с удовольствием, переживая яркие эмоции, в стремлении к единой цели.

Корпоративный спорт – дело общее: в составе команды «Сибирского ЛВЗ» на футбольное поле вышел генеральный директор предприятия Александр Зырянов.

По словам главного механика «Сибстекла» Антона Стафиевского, капитана заводской команды, при ее комплектовании жестких требований к физическим данным игроков не предъявляли:

– Их возраст также не имел значения, главное – желание играть и добиваться успехов, – подчеркнул он. – В команду записались представители нескольких подразделений – участков производства стеклотары, ремонта оборудования, ремонта и обслуживания стеклоформующих машин, всего 10 человек. Профессиональных футболистов не привлекаем. Руководство предприятий поддерживает здоровый образ жизни сотрудников, и именно от нас ждут спортивных результатов.

Команды достойно конкурировали друг с другом, показав захватывающую игру. Первый гол на соревнованиях забил Александр Кочнев, а лучшим вратарем признан Дмитрий Саварин – оба из команды Сибирского ГУ ЦБ РФ. Лучшим нападающим стал Максим Рубан из «Бочкарей», лучшим защитником – Владислав Кискин из «РЭС». В серебряном плей-офф третье место заняла команда SOBOL, второе – «Сокол», первое – «Локомотив». В золотом плей-офф бронзовые медали завоевали футболисты Сибирского ГУ ЦБ РФ, серебряные – «РЭС», а абсолютная победа в турнире досталась «Бочкарям».

С трибун за матчами наблюдали многочисленные болельщики – коллеги игроков и члены их семей.

– В программах корпоративного спорта традиционно огромную роль отводят футболу, а задача федерации – способствовать тому, чтобы у всех, кто желает им заниматься была такая возможность. Во многом ее обеспечивают как раз на предприятиях, в результате популярность футбола среди работающих граждан растет, – комментирует президент Новосибирской областной федерации футбола, президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. – В настоящее время необходимо увеличивать соревновательную активность футболистов-любителей – это формирует потребность вести здоровый образ жизни, стимулирует к дальнейшему росту спортивного мастерства, а также позволяет в неформальной обстановке расширить контакты между компаниями по самым разным направлениям. Футбол транслирует определенные идеалы, задает образцы поведения – в бизнесе они похожи: важно обладать быстротой реакции, не сбавлять темп и быть выносливым, иначе проиграешь.