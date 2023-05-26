17 Мая прошел тематический вечер «Однажды в Армении» Это не просто вечер в поддержку ценностей Армении, это настоящая миниатюрная копия самого масштабного фестиваля толмы, который ежегодно проводится в Ереване вот уже с 2011 года.

Народные песни и танцы, невероятно вкусный стол с традиционными угощениями и, конечно же, армянское гостеприимство – всё это заслуга кровной армянки, которая всю жизнь живёт в Сибири, Ануш Апоян.

Гости смогли насладиться вкуснейшей толмой, с любовью и заботой приготовленной для вас в лучших армянских традициях. А также другими блюдами и вкусностями по рецептам и под руководством Шеф повара- носителя армянской культуры.

Украсила вечер шикарная, яркая, неповторимо оформленная фотозона. На фоне которой была эксклюзивная фотосессия в армянских традиционных костюмах.

Создали атмосферу Армении: барабанное шоу, национальные инструменты, наполнили вечер звуками Аккордеон и подарили усладу для глаз танцевальные номера.

А также подготовили приятные сюрпризы и подарки.

Мероприятие состоялось прекрасном пространстве интерьерной мебели «Imperio Grande”.

Партнёры званого вечера:

•Новосибирский агрокомбинат- сады гиганта

•самые живые из искусственных

Искусственные растения REAL TOUCH

•Интерьерный салон Imperio Grande

•Информационны партнер: радиостанция «Серебряный дождь- Новосибирск», 96,6 fm

•Светский партнер мультимедиа собака .ru

•ОТС-ТВ (областная телерадиовещательная сеть)

•Медицинский центр «Медкомфорт»

•Языковая школа «Президент»