17 Мая прошел тематический вечер «Однажды в Армении» Это не просто вечер в поддержку ценностей Армении, это настоящая миниатюрная копия самого масштабного фестиваля толмы, который ежегодно проводится в Ереване вот уже с 2011 года.
Народные песни и танцы, невероятно вкусный стол с традиционными угощениями и, конечно же, армянское гостеприимство – всё это заслуга кровной армянки, которая всю жизнь живёт в Сибири, Ануш Апоян.
Гости смогли насладиться вкуснейшей толмой, с любовью и заботой приготовленной для вас в лучших армянских традициях. А также другими блюдами и вкусностями по рецептам и под руководством Шеф повара- носителя армянской культуры.
Украсила вечер шикарная, яркая, неповторимо оформленная фотозона. На фоне которой была эксклюзивная фотосессия в армянских традиционных костюмах.
Создали атмосферу Армении: барабанное шоу, национальные инструменты, наполнили вечер звуками Аккордеон и подарили усладу для глаз танцевальные номера.
А также подготовили приятные сюрпризы и подарки.
Мероприятие состоялось прекрасном пространстве интерьерной мебели «Imperio Grande”.
Партнёры званого вечера:
•Новосибирский агрокомбинат- сады гиганта
•самые живые из искусственных
Искусственные растения REAL TOUCH
•Интерьерный салон Imperio Grande
•Информационны партнер: радиостанция «Серебряный дождь- Новосибирск», 96,6 fm
•Светский партнер мультимедиа собака .ru
•ОТС-ТВ (областная телерадиовещательная сеть)
•Медицинский центр «Медкомфорт»
•Языковая школа «Президент»
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17 Мая прошел тематический вечер «Однажды в Армении» Это не просто вечер в поддержку ценностей Армении, это настоящая миниатюрная копия самого масштабного фестиваля толмы, который ежегодно проводится в Ереване вот уже с 2011 года.
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