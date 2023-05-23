Торжественное открытие премиального комплекса апартаментов «Маяковский»

18 мая в центре Новосибирска торжественно открыли премиальный комплекс апартаментов «Маяковский». Гостями мероприятия стали клиенты и партнеры федерального девелопера «БЭЛ Девелопмент». Генеральный директор ГК «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова, исполнительный директор компании Наталия Монахова и председатель Совета директоров банка «Главновосибирскстрой» Юрий Середа символически перерезали ленточку и рассказали о проекте. Для всех желающих была организована экскурсия по дому.

«Маяковский» удачно вписан в архитектурный ансамбль исторического центра Новосибирска. Он расположен на пересечении Красного проспекта и ул. Чаплыгина, рядом с Оперным театром и главными достопримечательностями города. Всего в клубном комплексе 114 лотов площадью от 38 до 160 метров. Апартаменты отвечают запросам самых требовательных покупателей, привыкших к уникальным предложениям и редким форматам. На верхних этажах пентхаусы с дровяными каминами, панорамным остеклением и собственными террасами, с которых открываются кинематографичные виды на Новосибирск и окрестности.