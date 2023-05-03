В конце апреля торжественным открытием в Большом зале мэрии стартовал 21 поток Федерального образовательного проекта “Женщина в Бизнесе – ЖЕНЩИНА”.
Впереди:
6 недель обучения
встречи с 13 экспертами
работа с наставниками
выстраивание стратегии развития
создание партнерств и выстраивание коммуникаций.
7-й год проект помогает развитию женского предпринимательства в России.
Менялся формат. Но одно остается стабильным: по словам автора и основателя проекта, лидера женского предпринимательства Новосибирской области, Кристины Дель: “Мы развиваем Человечное в Человеке. То, что невозможно автоматизировать…”
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