В конце апреля торжественным открытием в Большом зале мэрии стартовал 21 поток Федерального образовательного проекта “Женщина в Бизнесе – ЖЕНЩИНА”.

Впереди:

6 недель обучения

встречи с 13 экспертами

работа с наставниками

выстраивание стратегии развития

создание партнерств и выстраивание коммуникаций.

7-й год проект помогает развитию женского предпринимательства в России.

Менялся формат. Но одно остается стабильным: по словам автора и основателя проекта, лидера женского предпринимательства Новосибирской области, Кристины Дель: “Мы развиваем Человечное в Человеке. То, что невозможно автоматизировать…”

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