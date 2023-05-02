27 апреля 2023 г. в ДКЖ грандиозным финалом завершился региональный этап Всероссийского проекта для деловых женщин «Миссис Бизнес Новосибирск и Новосибирская область 2023»



Проект длился месяц и включал в себя целый комплекс обучающих и тренинговых мероприятий, затрагивающих не только профессиональную, но и личную сферу жизни участниц.

У проекта несколько задач – развитие деловых и творческих компетенций, продвижение успешных кейсов женщин-предпринимателей, а также развитие личного бренда бизнес-леди Новосибирска и области.



В состав жюри конкурса вошли эксперты разных сфер, собственники бизнеса, а также сотрудники ДИПРИП мэрии Новосибирска во главе с заместителем начальника департамента Колмаковым Денисом Владимировичем.



По итогу голосования жюри определило следующих победительниц:

В номинации «Вице-МИССИС БИЗНЕС Новосибирск 2023» победила Татьяна Наумова – основательница бизнес-клуба для предпринимателей «RUNWAY»

В номинации «МИССИС БИЗНЕС Новосибирская область 2023» победила Елена Коноплева, основатель магазина детской одежды «Babyroom», бренда «LENKO»

В номинации «МИСС БИЗНЕС Новосибирск 2023» – Алина Золотарева, владелица студии перманентного макияжа и оформления бровей _

Главная корона и титул «МИССИС БИЗНЕС Новосибирск 2023» достался Марие Кольмай – Основательнице и директору пространства для моделирования взгляда «MARU» и школы обучения по наращиванию ресниц

Так же были учреждены две дополнительные победные номинации:

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» получила Екатерина Домашонкина, основательница АРТ-студии «Африка» в г.Бердске

Зое Ефремовой, основателю и руководителю аутсорсинговой компании досталась номинация «МИССИС БИЗНЕС ТАЛАНТ»



Специальные номинации получили:

Диана Мучкаева, основатель и директор языковой онлайн школы «Solomon Plus» удостоена титула «МИССИС БИЗНЕС EDUCATION INDUSTRY»

Наталия Таланова, владелица детских бассейнов «Лоло и Пепе» получила титул «МИССИС БИЗНЕС SPORT INDUSTRY»

Анна Заворотинская, основатель и руководитель школы танца «Отражение»

удостоена номинации «МИССИС БИЗНЕС DANCE INDUSTRY»

Каждая участница награждена дипломом, лентой, короной ручной работы от всемирно-известного бренда GoldenFox и подарками от партнёров.

Региональный директор проекта Елена Шевченко

Амбассадор – Яна Барвичуте

Организатор – Светлана Колесникова

Арт-директор – Полина Фархутдинова

Сайт проекта: http://mrs.business.nsk.tilda.ws/