Официальное открытие кавказского ресторана Аджикинежаль на площади Калинина

18 марта кавказский дом Аджикинежаль устроил настоящий праздник для своих гостей.

Это уже седьмой ресторан, открытый по франчайзинговой сети. В интерьере нового заведения собрано невероятное количество уникальных деталей интерьера, созданных для концепции мастерами под заказ.

Центр притяжения кавказского дома – открытая кухня: дровяная печь, в которой выпекаются ароматные хачапури, тандыр для выпечки грузинского хлеба пури и мангал на открытом огне.

А на празднике гости насладились праздничной программой и большим количеством подарков: блюдом от шефа – огненным окороком фламбе, праздничным тортом, угощением в виде фирменной аджики и настойки, а также призами от ведущего.

Отметили новоселье в лучших кавказских традициях: с танцами, тостами и настоящим весельем!