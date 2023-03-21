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Репортажи

Официальное открытие кавказского ресторана Аджикинежаль на площади Калинина

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18 марта кавказский дом Аджикинежаль устроил настоящий праздник для своих гостей.
Это уже седьмой ресторан, открытый по франчайзинговой сети. В интерьере нового заведения собрано невероятное количество уникальных деталей интерьера, созданных для концепции мастерами под заказ.
Центр притяжения кавказского дома – открытая кухня: дровяная печь, в которой выпекаются ароматные хачапури, тандыр для выпечки грузинского хлеба пури и мангал на открытом огне.

А на празднике гости насладились праздничной программой и большим количеством подарков: блюдом от шефа – огненным окороком фламбе, праздничным тортом, угощением в виде фирменной аджики и настойки, а также призами от ведущего.
Отметили новоселье в лучших кавказских традициях: с танцами, тостами и настоящим весельем!

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