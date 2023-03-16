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Репортажи

Ежегодное мероприятие Красное & Белое в рамках проекта Код стройности

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11 марта прошло уже ежегодное мероприятие Красное & Белое в рамках проекта Код стройности

Большой праздник для всех, кто скинул лишние килограммы и обрел красивое тело и для тех, кто только на пути к этому.
В этот раз не стали изменять традициям и все гости вечеринки были в красивых нарядах красного и белого цветов.

Игристое, угощения, номера от приглашенных селебрети, крутые подарки всем гостям от партнеров проекта, вручение номинаций 

Концентрация красоты, искренних эмоций, слез счастья, улыбок и смеха на квадратный метр зашкаливала!

До встречи в следующем году 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТ СОБАКА.RU
 

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