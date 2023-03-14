Строительный форум компании 4STYLE

9 марта впервые в Новосибирске силами компании 4STYLE в салоне ГАЛЕРЕЯ ДИЗАЙНА был проведён Строительный форум, на котором показали применение крупноформатного керамогранита на местах общего пользования (лифты, холлы) и на фасадах.

Широкоформатный керамогранит это износоустойчивый материал, который идеально имитирует мрамор, камень, дерево, бетон и нейтральные поверхности, не боится царапин, красителей и ультрафиолета.

Кроме того минимальное количество швов создает элегантное пространство и высокую ценность для потребителей.

Форум посетили дизайнеры , проектировщики и строители, получили информацию о новых технологиях, применив которую можно создать проект, красивый внутри и снаружи, при этом практически не требующий уход в эксплуатации. Особый интерес у участников был к теме проверки на прочность тонкого керамогранита толщиной 3,5 мм.

Компания 4STYLE владеет возможностью прямой поставки крупного формата из Испании и от российского производителя, обладает производственным направлением по обработке и монтажу материала, сотрудничает с компаниями про производству внешних фасадов.

Приглашаем вас к сотрудничеству, в салоне более 100 образцов в полный размер, есть инсталляция на потолке из кассет для наглядной демонстрации. Для инвесторов готовы произвести демомонтаж материала на объекте.