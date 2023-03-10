Масленица у Обского моря

26 февраля проводили зиму и отпраздновали приход весны!

Встретили ее вместе веселыми песнями, плясками, частушками, вкусными блинами и хорошим настроением.

МАУ «Дирекция городских парков» провела развлекательную программу в парках "Центральный", "Заельцовский", "Сосновый бор", "Первомайский", "им. Кирова", "Бугринская роща", "У моря Обского", "Березовая роща" и "Затулинский" с традиционным сожжением Масленичного чучела.