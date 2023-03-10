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Репортажи

Масленица у Обского моря

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26 февраля проводили зиму и отпраздновали приход весны!
Встретили ее вместе веселыми песнями, плясками, частушками, вкусными блинами и хорошим настроением.
МАУ «Дирекция городских парков» провела развлекательную программу в парках "Центральный", "Заельцовский", "Сосновый бор", "Первомайский", "им. Кирова", "Бугринская роща", "У моря Обского", "Березовая роща" и "Затулинский" с традиционным сожжением Масленичного чучела.

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