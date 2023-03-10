18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Ужин по мотивам мирового бестселлера «Ешь. Молись. Люби» в Гастроинкубаторе

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

7 марта в Гастроинкубаторе состоялся ужин в 4 руки в исполнении шеф-повара с мировым опытом Николая Ильина, а также участника «Молодых ножей» Евгения Лягаева. Мероприятие также приурочили к международному женскому дню.

Меню было создано на основе блюд разных стран: Италии, Таиланда, Индонезии. Гости смогли посетить несколько стран, не выходя из-за стола.

Все блюда сопровождались напитками, о котором рассказал сомелье Евгений Суворкин — какие напитки подходят к каждому блюду, из какой оно страны и чем знаменито.

Стиль мероприятия создали партнеры — студия декора DECORATOR и мастерская архитектуры и дизайна «КУБ’А». А главным партнером мероприятия стала компания Армаз.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: