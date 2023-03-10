Ужин по мотивам мирового бестселлера «Ешь. Молись. Люби» в Гастроинкубаторе

7 марта в Гастроинкубаторе состоялся ужин в 4 руки в исполнении шеф-повара с мировым опытом Николая Ильина, а также участника «Молодых ножей» Евгения Лягаева. Мероприятие также приурочили к международному женскому дню.

Меню было создано на основе блюд разных стран: Италии, Таиланда, Индонезии. Гости смогли посетить несколько стран, не выходя из-за стола.

Все блюда сопровождались напитками, о котором рассказал сомелье Евгений Суворкин — какие напитки подходят к каждому блюду, из какой оно страны и чем знаменито.

Стиль мероприятия создали партнеры — студия декора DECORATOR и мастерская архитектуры и дизайна «КУБ’А». А главным партнером мероприятия стала компания Армаз.