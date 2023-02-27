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Ежегодное мероприятие для мужчин - «Русский характер» в Модном Доме оптики TAMARA

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21 февраля в Модном Доме оптики TAMARA на Державина, 20, прошло ежегодное мероприятие для мужчин - «Русский характер».
TAMARA любит удивлять и в этот раз прямо в салоне всех приглашенных гостей ждал новенький Харлей от дилерского центра Harley-Davidson Новосибирск.
Атмосфера праздника была наполнена настоящими мужскими закусками, напитками и качественной музыкой.
Вечер получился насыщенным, интересным и богатым на подарки от TAMARA и партнеров мероприятия, где главным призом была новая модель бренда CAZAL, сезона 23.
Генеральный партнер мероприятия - группа компаний OPTIC DIAS 👓
Информационный партнер - журнал СОБАКА.RU
Партнеры мероприятия:
- Отель MIROTEL
- БКС Мир инвестиций
- Ювелирная мастерская Best Brilliants
- Клиника эстетической косметологии MEDILAND
- Бутик обуви и аксессуаров премиум класса Buonarotti
- Пластический хирург - Доктор Вуйлов

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