Ежегодное мероприятие для мужчин - «Русский характер» в Модном Доме оптики TAMARA

21 февраля в Модном Доме оптики TAMARA на Державина, 20, прошло ежегодное мероприятие для мужчин - «Русский характер».

TAMARA любит удивлять и в этот раз прямо в салоне всех приглашенных гостей ждал новенький Харлей от дилерского центра Harley-Davidson Новосибирск.

Атмосфера праздника была наполнена настоящими мужскими закусками, напитками и качественной музыкой.

Вечер получился насыщенным, интересным и богатым на подарки от TAMARA и партнеров мероприятия, где главным призом была новая модель бренда CAZAL, сезона 23.

Генеральный партнер мероприятия - группа компаний OPTIC DIAS 👓

Информационный партнер - журнал СОБАКА.RU

Партнеры мероприятия:

- Отель MIROTEL

- БКС Мир инвестиций

- Ювелирная мастерская Best Brilliants

- Клиника эстетической косметологии MEDILAND

- Бутик обуви и аксессуаров премиум класса Buonarotti

- Пластический хирург - Доктор Вуйлов