Винный квиз в Emporio Armani

Первый зимний месяц года завершился интеллектуальной игрой в одном из бутиков Fashion Gallery на Вокзальной магистрали, 19 под эгидой винного сомелье Вадима Шагиахметова. Интересный путь к пониманию вина проделал каждый из присутствующих на столь увлекательном мероприятии. Гостям вечера удалось принять участие в слепой дегустации, разобраться в винной палитре вкусов, применить знания и смекалку на практике и командой побороться за приятные подарки от Emporio Armani и бутылочку игристого.