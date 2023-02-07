18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Винный квиз в Emporio Armani

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Первый зимний месяц года завершился интеллектуальной игрой в одном из бутиков Fashion Gallery на Вокзальной магистрали, 19 под эгидой винного сомелье Вадима Шагиахметова. Интересный путь к пониманию вина проделал каждый из присутствующих на столь увлекательном мероприятии. Гостям вечера удалось принять участие в слепой дегустации, разобраться в винной палитре вкусов, применить знания и смекалку на практике и командой побороться за приятные подарки от Emporio Armani и бутылочку игристого.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: