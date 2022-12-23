Трёхдневный тренинг «Женщина на миллион» в отеле Grand Autograph Hotel Novosibirsk

16-18 декабря в отеле Grand Autograph Hotel Novosibirsk (в прошлом Novosibirsk Marriott Hotel) впервые прошел 3-х дневный тренинг «Женщина на миллион».

Участие в нем приняли женщины предприниматели и руководители крупных предприятий с Красноярского и Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской области, и даже с Москвы.

На тренинге «Женщина на миллион» участницы научились, как масштабировать бизнес и доход, при этом сохранять баланс между карьерой и семьей, и быть в гармонии с собой.

Идейные вдохновители, создатели и спикеры:

Юлия Огурцова

Бизнес коуч миллионеров, делает людей счастливыми и богатыми. Создает эффективные команды, которые работают, пока вы отдыхаете.

Елена Губернаторова

Тренер тренеров. Знакомит вас с вами и раскрывает ваш потенциал. Научит вас зарабатывать на вашем опыте и таланте. Бизнес-тренер, спикер-мотиватор.

Оксана Вишнякова

Куратор вашего стиля и мышления.

Нейро и гипно коуч по работе с подсознанием и энергиями.

Автор проектов направленных на раскрытие и саморазвитие.

Партнеры:

Анастасия Сергеева Сооснователь сети ресторанов быстрого питания Гриль №1, Автор книги «Фастфуд на миллион».

Снежная Оксана хелс коуч, нутрициолог, тренер здорового образа жизни.

Алена TROFEEVA певица, создатель песен о вас и о вашем бизнесе выступала на Гала-ужине.

Одежда спикерам предоставлена магазином одежды NEBO FASHION (Красный проспект, 74).

Оформление визуала события: Дизайнер-декоратор, визуализатор Анна Саламчева.

Флористика предоставлена: Татьяна Маркелова Студия цветов и декора Ирис.