Вокальный мастер-класс от Этери Бериашвили

10 декабря в Новосибирск с вокальным мастер-классом приезжала потрясающая певица и педагог кафедры эстрадно-джазового пения Московского Государственного Института Культуры Этери Бериашвили, известная нам по шоу «Ну, ка, все вместе», шоу «Дуэты», шоу «Голос», мюзиклу «Mama Mia» и другим популярным проектам! В гостинице «Азимут» Этери дала вокальный мастер-класс для детей и взрослых, где разобрала темы правильного дыхания и звукоизвлечения, мелизматики, дала советы, как попасть на тв шоу, как работать со страхами и поверить в себя. В зале не было свободных мест, более двух часов зрители обучались у Этери, а по окончании мероприятия все гости смогли получить сертификат и фотографию с певицей. Организатором мероприятия выступил Фонд «Движение Тимонова».

Все средства от продажи билетов отправлены на помощь талантливым детям, оставшимся без попечения родителей и оказавшимся в сложной ситуации.

Партнерами мероприятия выступили: Гастробар «Поке Топ», студия цветов «Ля Роз», кафе «Коляда», салон красоты «Lucky», гостиница «Azimut», Портал Собака.ру, ресторан Megobari