Сольный концерт грузинской и российской певицы Этери Бериашвили в «Победе»

Вечером 11 декабря в легендарной «Победе» прошел сольный концерт грузинской и российской певицы Этери Бериашвили.

Программа из мировых хитов и авторских песен два часа удерживала пристальное внимание гостей. Харизматичная и яркая Этери покорила новосибирцев искренним творчеством. Зал аплодировал стоя!

Живой завораживающий голос колоритной артистки теперь навсегда в сердцах и плей-листах новосибирцев. Можно смело сказать, что город с нетерпением ждет новых встреч с Этери Бериашвили!

Организатором концерта выступил Фонд «Движение Тимонова».

Все средства от продажи билетов отправлены на помощь талантливым детям, оставшимся без попечения родителей и оказавшимся в сложной ситуации.

Партнерами мероприятия выступили: Гастробар «Поке Топ», студия цветов «Ля Роз», кафе «Коляда», салон красоты «Lucky», гостиница «Azimut», Портал Собака.ру, ресторан Megobari