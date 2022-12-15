13 декабря 2022 года в Новосибирске »прошла Презентация нового гастрономического гида «География на вкус. Новосибирск», где собрались все ведущие рестораторы и шефы Новосибирска. На мероприятии присутствовал Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников. Губернатор вручил «Благодарственное Письмо» автору гида Нике Ганич. Презентация прошла в кафе «Чашка Кофе» на Красном Проспекте. Команда гида отметила некоторых участников гида Дипломами и подарками от компании Metro (Новосибирск):



Дипломы и номинации от «География на вкус. Новосибирск»:



1. «За вклад в развитие русской кухни»

- Шеф-повар ресторана #СибирьСибирь Наталья Крупеня

- Проект «Добрянка»

2. «За развитие барной культуры в регионе»

Бар HIDE

3. «За развитие эногастрономической культуры в регионе»

- ресторан SKOPIN

- ресторан #СибирьСибирь

- ресторан PuppenHaus

4. «За создание креативного гастрономического пространства в регионе»

- «Гастрокорт»

5. «За развитие гастрономического производства в регионе»

- «Дары Ордынска»

- «Медный Великан»

- «Наша Сыроварня»

6. «За развитие кондитерского дела в регионе»

Кондитерская Nikki Forkin

7. «За создание демократичной и гастрономичной сети кафе в регионе»

«Вилка – Ложка»

8. «За развитие кофейной индустрии в регионе»

Городское кафе "Чашка Кофе"

Так же в гиде были отмечены лучшие десерты Новосибирска. Все получили дипломы и подарки от компании Roomers:



ТОП 10 Лучших десертов Новосибирска

Грушевый пирог (ресторан «Бочкари»)

Десерт «Кокосовый крем» (ресторан «Жан Хуан Лу»)

Ромашковый торт (ресторан Avokado Queen)

Десерт «Сибирский Мишка из кедрового молока» (ресторан #СибирьСибирь)

Десерт «Лимон» (кафе «Чашка кофе»)

Десерт «Белые грибы» (ресторан Pardon My French)

Десерт «Анна Жарова» (ресторан Park Café)

Торт «Наполеон» (ресторан Skopin)

«Яблочный пирог» (супермаркет русской кухни «Добрянка»)

Десерт «Щавелевая паннакотта» (ресторан «Т.Б.К. Лоунж»)



О проекте «География на вкус. Новосибирск»:

Автор проекта Ника Ганич, журналист, телеведущая и лицо телеканала «Кухня ТВ», представляет новый гид по лучшим гастрономическим местам Новосибирска и Новосибирской области. Над тревел страницами гида и описанием достопримечательностей Новосибирска и области работал доктор исторических наук, журналист Александр Сидоров. Путеводитель по Сибирскому региону стал пятым по России после уже вышедших гидов по Москве, Санкт-Петербургу, Твери и Туле (не считая гидов по Эстонии и Латвии). Тульский гид получил Гран-при на Всероссийском конкурсе гастрономических проектов и признан лучшим гидом в России.

Работа над путеводителем «География на вкус. Новосибирск» велась при поддержке губернатора Новосибирской области А.А. Травникова, а также при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО, Министерства экономического развития НСО. Гид открывает обращение губернатора к туристам и гостям города, ведь в этом году Новосибирск — новогодняя столица России, поэтому город ждёт наплыв гостей, которые хотят знать, что смотреть в городе, где жить, а главное — где вкусно кормят?



Статистика по «Новосибирскому гиду»:

За три недели работы над гидом проехали около 2000 км, отмечаем хорошие дороги.

Кластеры (районы) — Новосибирск, Академгородок, Бердск, Маслянино, Ордынское, Тогучин.

Посетили около 80 объектов, из них 72 вошли в путеводитель.

У нас строгие критерии, они указаны в нашем гиде.

В гид вошли лучшие:

рестораны и бары — 63;

ретейлеры— 2 (супермаркет русской кухни «Добрянка», «Таёжный цех»);

производственные предприятия — 6 («Наша сыроварня», «Медный Великан», «Дары Ордынска», племзавод «Ирмень», «Тогучинское молоко», «Спирино | Купец Диулин»);

из них производства напитков — 2 («Медный Великан» и «Спирино | Купец Диулин»).

Сколько съели за время создания гида? В каждом ресторане мы дегустировали по четыре-пять блюд, в команде три человека — получается около тонны, не считая напитков.

Рецептов в гиде собрано около 40 (на самом деле в книге их 33 — в одном рецепте часто бывает «скрыто» два: основное блюдо и гарнир).

В гастрономический путеводитель по Новосибирску и Новосибирской области:

вошли лучшие и самые интересные ресторанные и гастрономические концепции региона. В путеводителе по традиции нет рейтинга, все объекты стоят по алфавиту, и в него вошли только те, которые отобрала команда проекта в сентябре 2022 года. Наряду с ресторанами, гастробистро, загородными ресторанами с аутентичной локальной кухней и модными барами в путеводителе представлены крафтовые промышленные производства, агропромышленные предприятия;

раздел о каждом регионе дополнен подробной информацией о туристических маршрутах и знаковых достопримечательностях от доктора исторических наук, журналиста Александра Сидорова;

в гиде по Новосибирску впервые создана инфостраница «Где и что есть?», и это идея губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова: «Кроме туристов в нашем городе очень большое количество командировочных, они хотят оперативно узнать о том, где лучшие пельмени, а где самый вкусный борщ». На новой инфостранице автор отметила самые популярные у туристов блюда и названия ресторанов, где их можно попробовать. Заголовки подборок: «Пельмени! Культовое блюдо Новосибирска», «Паназия в Сибири», «Сибирские деликатесы», «Блины, борщи и пироги», «Хотите пиццу?», «Бокал вина, а может, два?», «Душистый хмель» и др.;

в гиде также отмечены места, где подают вкусные завтраки и лучшие десерты;

в путеводителе собрана уникальная коллекция: около 40 рецептов современной сибирской кухни от лучших шеф-поваров ресторанов — участников гида. Все рецепты практичны и доступны для приготовления на домашней кухне;

также гид содержит практические рекомендации по отелям «Где жить?» — там мы предлагаем путешественникам лучшие отели, в которых жили сами и которые теперь можем ответственно советовать;

путеводитель «География на вкус. Новосибирск» выходит тиражом 5000 экземпляров и распространяется в крупных книжных магазинах, а также во всех популярных онлайн-гипермаркетах: Ozon.ru, Labirint.ru, Wildberries.ru и на bmm.ru — у нашего официального дистрибьютора;

в издании отдельно отмечены лучшие десерты региона значком «Топ-10 лучших десертов региона». Это наша дань кондитерам, которые иногда незаслуженно остаются в тени шеф-поваров. Какие десерты лучшие? Всё будет указано в гиде «География на вкус. Новосибирск», ждать недолго.



Партнёры «География на вкус. Новосибирск»

Генеральный партнёр — Правительство Новосибирской области

Наш гид поддержали:

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО

Министерство экономического развития НСО

Ресторанная группа Дениса Иванова

Супермаркет русской кухни «Добрянка»

Ресторанная группа Bochkari Group

Новосибирский пивоваренный комбинат «Медный Великан»

Центральный рынок Новосибирска

«Ресторанный дворик» Новосибирска

Парк-отель «Хвоя»

Компания «Дары Ордынска»

Компания «Пассим»

Подарки на презентации предоставлены:

Компания METRO (Новосибирск)

Компания ROOMERS (Новосибирск)

Компания Ладога (Санкт-Петербург)



Организация и банкет – «Чашка Кофе» (Новосибирск)



О путеводителях «География на вкус»

Российская география путеводителей самая разнообразная: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тула. В 2018 году авторские путеводители «География на вкус» получили почетную награду на Food Show Award 2018. Путеводители по Москве и Санкт-Петербургу переведены на немецкий язык и изданы в Германии. Тульский гид получил Гран-при на Всероссийском конкурсе гастрономических проектов и признан лучшим гидом в России.

Серия гастрономических путеводителей «География на вкус» — это авторский взгляд журналиста Ники Ганич (телеканал «Кухня ТВ») на лучшие гурме-места в самых разных странах и регионах. В каждой книге даются авторские описания от ресторанов высокой кухни до городских кафе, где можно попробовать самые вкусные и аутентичные гастрономические местные блюда. Ника Ганич и её команда сначала отобрали лучшие рестораны и кафе, опираясь на опросы и рейтинги, мнения и рекомендации, а затем лично побывали в каждом из описываемых мест. Кроме того, в гиды включены рецепты понравившихся блюд, подобранные специально для российских хозяек.

Об авторах:

Ника Ганич — гастрономический журналист и телеведущая, официальное лицо телеканала «Кухня ТВ». Окончила кулинарную школу Ragoût, школу сомелье Wine People. Является почётным членом Национальной гильдии шеф-поваров России. Автор, продюсер и ведущая множества телепрограмм, а также серии документальных фильмов «География на вкус». Первая книга новогодних рецептов «Лучший день в году», выпущенная издательством «Эксмо», была продана, по официальным данным, всего за две недели. Ника Ганич признана лучшим ресторанным критиком Москвы по версии премии The Moscow Life & Business Awards 2021. Гид по Туле получил Гран-при на Всероссийском конкурсе гастрономических проектов Ростуризма и признан лучшим гидом России.

Александр Сидоров — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН, преподаватель, член Комитета по охране природного и гастрономического наследия России при Всероссийском обществе охраны природы, член экспертного совета национальной премии «События России», член Союза сомелье и экспертов России, тревел-журналист, винный и гастрономический обозреватель

Яков Титов — профессиональный фотограф. Фотографии печатались в ведущих изданиях и газетах России и за рубежом. Газеты: «Известия», «Правда», «Комсомольская правда», «Труд», «Гудок», «Новая газета», Times, Tokio Shimban, Corriere della Sera («Вечерний вестник» — крупнейшая итальянская ежедневная газета). Журналы: «Огонёк», «Она», Vogue, Playboy, AD («Архитектура и дизайн»), Time, Newsweek, Paris Match (крупнейший французский еженедельник), Swiss Air Magazine. Сотрудничество с компаниями: Центробанк России, Uni Credit Bank, «Лукойл», СУЭК ОСК (Объединенная судостроительная компания), Volkswagen, Audi, BMW, Skoda Auto, Bentley Motors, SIAT Auto (Испания), Danone.

Фотоработы Якова Титова находятся в частных и музейных коллекциях в России и за рубежом. Совместно с Uni Credit Bank выпущены фотоальбомы «Байкал», «Сочи», «Петербург». Официальный фотограф проекта «География на вкус».

Информационные партнёры путеводителя

Телеканал «Кухня ТВ»

«Афиша Рестораны»

Iz.ru (Известия)

АиФ РФ

«Авторадио»

«Вести Туризм»

Журнал «ГастрономЪ»

Федерация отельеров и рестораторов России

Ресторанная премия лучших ресторанных концепций «Пальмовая ветвь»

Euromag.ru

Chefs.ru

Еdа.ru

Информационный партнёр — телеканал «Кухня ТВ»

Самый популярный и массовый телеканал о кулинарии и искусстве приготовления пищи: яркие гастрономические шоу и путешествия, экзотические рецепты, изысканные мастер-классы от лучших шеф-поваров и домашняя кухня. Неоднократный победитель престижных профессиональных телевизионных премий «Большая цифра», «Золотой луч» и других.

Команда гида

Автор идеи и гида — гастрономический журналист, телеведущая, официальное лицо телеканала «Кухня ТВ» Ника Ганич

Автор заметок о путешествиях — доктор исторических наук, журналист Александр Сидоров

Официальный фотограф проекта — автор фотографий всех ресторанов во всех проектах «География на вкус» Яков Титов

Главный дизайнер проекта — Влад Рябинин