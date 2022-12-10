Презентация книги Виктории Косенковой.

«Сколько в мире счастливых женщин, столько в мире успешных мужчин». В Новосибирске появился новый автор книг - Виктория Косенкова.

8 декабря 2022 года в ресторане МЕД, в центре Новосибирска состоялась праздничная презентация книги Виктории про женское счастье: “5 ЧАСОВ, чтобы стать счастливой”.

Эта книга, история становления успешного финансиста с 15-летним стажем в крупной компании и опытом управления коллективом из 200 человек счастливой женщиной, которая реализует свои проекты, пишет книги и выстраивает счастливую семью. История, написанная не экспертом психологом-теоретиком, не блогером создающим идеальную картинку для своей аудитории, а женщиной, которая прошла путь и проанализировала его. Счастье само не приходит, счастье можно достичь, а значит оно доступно для каждого.

На мероприятии присутствовали 60 гостей. Выступали эксперты-спикеры и делились своими историями и практиками.

Гости мероприятия не упустили возможности познакомиться поближе с автором, послушать ее историю, которая вдохновила на написание книги, взять автограф, приобрести лимитированную коллекцию книг с личной подписью Виктории.

«Сколько в мире счастливых женщин, столько в мире успешных мужчин. Моя книга об этом и не только, женщина — генератор энергии, именно мы вырабатываем энергию, на которой строится семья и благополучие. В этом я твёрдо уверена.

Моя книга не только про путь, это инструкция, которую каждая женщина может изучить за 5 часов, выбрать инструменты и модели для себя, применить и стать счастливой.

Я записала аудиоверсию, электронную и печатную продукцию книги. Все для того, чтобы больше женщин стали счастливее» — делится автор книги Виктория Косенкова

В конце вечера гостей ждали приятные сюрпризы, розыгрыш книги и модный показ от известного Новосибирского дизайнера Елены ГаршGARSH - это молодой и амбициозный бренд одежды собственного производства.

Чат для девушек https://chat.whatsapp.com/DjVn2hM384iDizfZvoDFIL

Купить книгу https://kosenkova.life/?fbclid=PAAaa4d_wBS_N6im3r0qrmhFwzv6b1pmK1C192LDzF96MljoYUNDP0GK0nMDg