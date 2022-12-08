Открытие поп-ап Monochrome в универмаге Lukse

Более двухсот пятидесяти гостей собралось в универмаге Lukse на открытии необычного поп-ап бренда Monochrome — в форме вагона метро. Специально к премьере бренд разработал лимитированную капсулу для жителей Новосибирска — футболку с принтом в виде льда и кардиган с широкими рукавами в ментоловом цвете.

Лимитированную капсулу, а также другие коллекции бренда доступны в поп-ап до 15 января. Здесь же можно попробовать легендарный кофе Monochrome и эксклюзивные авторские десерты.

На вопрос: «Почему поп-ап в виде вагона?» основатели бренда отвечают: «В данном случае вагон метро использован в качестве метафоры и символизирует стремительное развитие бренда. С первых дней Monochrome мы прокладываем собственный путь в моде, согласно тому, как под землей прокладываются новые маршруты, соединяя города и культурные центры».

В честь запуска проекта в универмаге Lukse мероприятие посетила главный дизайнер и сооснователь Monochrome Алиса Боха. В прошлом звездный стилист, в 2016 Алиса с мужем основали свой бренд одежды, вещи которого с одинаковым удовольствием носят и Вера Брежнева, и Тина Кунаки.