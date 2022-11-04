18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Вкусный Halloween в Dao resto

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

30 октября нам посчастливилось побывать на жуууутко вкусном Halloween в Dao resto на Гоголя 42. Для тех, кто не знает, это ресторан китайской кухни с уютным интерьером и традиционными национальными блюдами.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: