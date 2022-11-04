Светская хроника Репортажи Репортажи Вкусный Halloween в Dao resto Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket 30 октября нам посчастливилось побывать на жуууутко вкусном Halloween в Dao resto на Гоголя 42. Для тех, кто не знает, это ресторан китайской кухни с уютным интерьером и традиционными национальными блюдами. Автор: Админ НСК, 4 ноября, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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