Презентация мерча и показ эксклюзивной коллекции люксовых очков и оправ сезона 22/23 в Модном Доме оптики TAMARA

27 октября 2022 года в Модном Доме оптики TAMARA на Державина, 20 состоялась закрытая презентация мерча и показ эксклюзивной коллекции люксовых очков и оправ сезона 22/23.

Авторитетный российский бренд в мире оптической моды EYEREPUBLIC создал индивидуально для TAMARA качественный и стильный продукт, с ним и смогли познакомиться и по-достоинству оценить гости мероприятия.

Главный приглашенный гость - Анастасия Благочевская – создатель и идейный вдохновитель бренда EYEREPUBLIC.

Гости погрузились в настоящий мир оптической моды. Анастасия Благочевская провела мастер-класс по подбору очков согласно цвету и психотипу клиента.

Но и самая приятная часть мероприятия – это розыгрыш подарков и оправы VERSACE из новой коллекции сезона 22/23

Генеральный партнер мероприятия – оптические линзы Shamir