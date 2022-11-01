27 октября 2022 года в Модном Доме оптики TAMARA на Державина, 20 состоялась закрытая презентация мерча и показ эксклюзивной коллекции люксовых очков и оправ сезона 22/23.
Авторитетный российский бренд в мире оптической моды EYEREPUBLIC создал индивидуально для TAMARA качественный и стильный продукт, с ним и смогли познакомиться и по-достоинству оценить гости мероприятия.
Главный приглашенный гость - Анастасия Благочевская – создатель и идейный вдохновитель бренда EYEREPUBLIC.
Гости погрузились в настоящий мир оптической моды. Анастасия Благочевская провела мастер-класс по подбору очков согласно цвету и психотипу клиента.
Но и самая приятная часть мероприятия – это розыгрыш подарков и оправы VERSACE из новой коллекции сезона 22/23
Генеральный партнер мероприятия – оптические линзы Shamir
- Светская хроника
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Презентация мерча и показ эксклюзивной коллекции люксовых очков и оправ сезона 22/23 в Модном Доме оптики TAMARA
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27 октября 2022 года в Модном Доме оптики TAMARA на Державина, 20 состоялась закрытая презентация мерча и показ эксклюзивной коллекции люксовых очков и оправ сезона 22/23.
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