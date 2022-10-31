Состоялось открытие «Школы гостеприимства» в Мэрии г.Новосибирска

Стартовал обучающий проект в сфере гастрономического и гостиничного бизнеса «Школа гостеприимства». Организаторами являются Мэрия Новосибирска, Федерация рестораторов и отельеров Сибири и школа кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор».

На открытии присутствовали представители мэрии Новосибирска - начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин, начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства Галина Бросалина, начальник управления инноваций и предпринимательства Аэлита Юрова, начальник управления культуры Ирина Соловьева, начальник управления потребительского рынка Наталья Чагина заместитель начальника департамента Денис Колмаков. От Федерации рестораторов и отельеров Сибири выступили – президент Владимир Бурковский, вице-президент Николай Ильин и председатель правления Галина Ильина. Также участников приветствовали спикеры проекта – ведущие рестораторы и бизнес-тренеры Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Среди них были Евгения Вторушина, Алена Канина и Константин Евдокименко. Эксперты сообщили о формате обучения и сказали напутственные слова, вдохновив участников проекта.

Цель проекта – помочь опытным игрокам рынка наладить управление рестораном и увеличить прибыль, а начинающим правильно подойти к запуску и развитию своего дела.

В программе школы 50 часов, 10 практико-ориентировочных модулей на 16 тем, включая теорию и практику.

Обучение пройдет с 1 по 23 ноября в школе кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор» по адресу ул. Красный проспект, 17/1. В проекте примут участие 40 предпринимателей и физических лиц Новосибирска. Участники узнают основы маркетинга, экономики, систем норм и контроля; научатся разрабатывать меню, выбирать локацию, выбирать дизайн и многому другому. А также участники поделятся на группы, в которой каждый будет создавать свой проект под руководством одного из экспертов школы. По завершении обучения участники будут защищать свои проекты и смогут внедрять их в свой бизнес.