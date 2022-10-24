Уже в восьмой раз ресторан BeerFactory отметил свой День Рождения: 13 октября на Красном проспекте, 22 был свой аналог всемирно известного Октоберфеста - BeerFactoryFest!

Все атрибуты были соблюдены: украшение зала в традиционных бело-голубых цветах, красивая девушка в баварском костюме, встречающая всех гостей и, самое главное - вкуснейшее меню и пенные напитки рекой весь вечер!

Специально к этому дню в BeerFactory впервые сварили и презентовали новый сорт пенных напитков Индийский пейл-эль (IPA), который уже на кранах! Ну и какой же праздник без конкурсов: можно было сразиться с противником в «Морском Бою», показать свою силу в самом массовом ломании брецелей или поучаствовать в командной игре с стаканами. За музыкальную составляющую вечера отвечали зажигательные ребята из «Cover Brass», а главной интригой вечера был, конечно же, розыгрыш главного приза - годового запаса пенных напитков. Завершился праздничным вечер традиционным выносом огромного торта со свечами.