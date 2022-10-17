15 октября 2022г в конферец -зале «Embassy» отеля DoubleTree by Hilton состоялся первый тур конкурса красоты и талантов «Мисс/Миссис Финанс-2022», организованного Новосибирским банковским клубом. Девушки презентовали себя и организации, которые они представляют. В этом году своих представительниц для участия в конкурсе выделили Альфа Банк, Газпромбанк, Банк «Левобережный», Промсвязьбанк, УБРиР, МФЦ Алмаз, Дом финансового просвещения, МинФин, НГУЭУ, Институт непрерывного развития, Страховые компании ВСК и Энергогарант, организации Технология доверия Аудит, Отважный маркетинг, МФК Лайм Займ, лизинговые компании Дельта и Carcade, Новосибирский банковский клуб.

Членами жюри конкурса на первом этапе стали:

• Владимир Женов – президент Новосибирского банковского клуба;

• Алексей Москвичев – заместитель министра финансов и налоговой политики НСО;

• Тимур Гордеев – музыкант, певец;

• Михаил Алоян – российский боксер, заслуженный мастер спорта России призёр Олимпийских игр , двукратный чемпион мира;

• Вероника Мартусевич – финансовый директор ООО «MALITTA».

Участницы продемонстрировали свои личностные качества, разносторонние увлечения, а так же, свою связь с организацией, которую они представили.

Сейчас девушки готовятся ко второму этапу конкурса, на котором они представят свои творческие номера.