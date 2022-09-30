26 сентября в клинике эстетической медицины Меди Лэнд прошел осенний BEAUTY-ДЕВИЧНИК «СИЛА КРАСОТЫ»
Открыла выступление врач косметолог, лазеротерапевт Ким Анастасия . Рассказывала о процедурах и препаратах, как подготовить кожу к осени. Основополагающий принцип нашей клиники-грамотное сочетание инновационный препаратов и проверенных аппаратных технологий . С помощью аппаратной косметологии мы можем способствовать омоложению организма, подтягивать ткани, удалять ненужные образования, убирать шрамы, купероз и другие несовершенства кожи. Далее было выступление Терехиной Марины Валерьевны.
«В настоящее время, блефаропластика занимает лидирующие позиции среди эстетических операций на лице. Малая травматичность при оперативном воздействии , имеет выраженный результат. Офтальмохирург, при выполнении блефаропластики акцентирует внимание на сохранении функции глаза как органа зрения».
Подробно о показаниях к операции по блефаропластике, ее проведении и результатах рассказал врач-офтальмохирург Терехина Марина Валериевна из офтальмологической клиники "DOK.Клиника Пузыревского".
Так же в рамках девичника выступил астролог-Марина Шумкина.
«Я выбрала тему «Точка опоры и равновесия в вашем гороскопе».
Это можно определить по той стихии, к которой относится ваш знак зодиака. Каждый из 12 знаков принадлежит к одной из 4 стихий.
Земные знаки зодиака - Телец, Дева, Козерог.
Точка опоры - забота о своём теле, составление планов.
Огненные знаки зодиака - Овен, Лев, Стрелец. Точка опоры - физическая работа, спорт.
Водные знаки зодиака - Рак, Скорпион, Рыбы. Точка опоры - эмоциональное общение, творчество.
Воздушные знаки зодиака - Близнецы, Весы, Водолей. Точка опоры - друзья и обучение.
Добавляя в свою жизнь действия, связанные с этими сферами, мы снижаем влияние стресса и фокусируемся на том, что можно сделать здесь и сейчас.
Мероприятие закончилось розыгрышем процедур от клиники Меди Лэнд.
Выиграли и процедуру ЛПЖ массажа, общего массажа и аппаратные процедуры.
Меди Лэнд проводит такие Девичники достаточно часто, так что приходите на следующее мероприятие!
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