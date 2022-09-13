Праздник «Середины осени» в ресторане DAO

10 сентября в ресторане китайской кухни DAO отметили праздник «Середины осени»



Это один из важнейших праздников в китайской культуре, известный как «фестиваль лунных пряников». Один из самых любимых и ожидаемых праздников в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах, Японии, Малайзии и других странах Азии, где проживает много этнических китайцев.



Распространенными занятиями для этого дня являются торжественные гуляния и поедание лунных пряников, которыми люди делятся со своими близкими. Китайцы празднуют его, собираясь в узком семейном кругу, любуясь Луной, зажигая в парках и пуская по рекам бумажные фонарики, поедая лунные пряники и обмениваясь подарками

Китайцы утверждают, что в этот праздник можно насладиться прекрасным полнолунием, которое приходится на самую ясную ночь текущего года. Полная луна в Китае символизирует воссоединение частей, образующих цельный круг (очень важный элемент в фэн-шуй, означающий гармонию и взаимозависимость)



В ресторане DAO отметили этот праздник соблюдая все традиции!

В программе была живая музыка от прекрасной вокалистки Анастасии Добарской

Комплименты и угощения для всех гостей! Уютная фотозона и конечно же наш фотограф



Благодарим за приглашение и возможность окунуться в незабываемую атмосферу любимой Азии



Ресторан китайской кухни DAO

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