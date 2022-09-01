Более 100 000 человек посетили гастрономический фестиваль «В Сибири – Есть!»

Впервые в Новосибирске на одной площадке города собрались и продемонстрировали свои концептуальные локации региональные производители, рестораторы, отельеры, туроператоры и ремесленники. Главная идея фестиваля – показать жителям и гостям города, какой многообразной и туристически привлекательной может быть Новосибирская область.

Мероприятие организовано Федерацией рестораторов и отельеров Сибири при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и НОО «Опора России».

«Сегодня Сибирь даёт возможность обогатиться новыми знаниями о традициях и инновациях в сфере общественного питания. Это особенно важно, учитывая, что пандемийный, а также санкционный периоды дали импульс к развитию отрасли в новом русле. Большая часть предпринимателей перешла на продукцию местных товаропроизводителей, фермерских хозяйств региона. В эти выходные у каждого есть возможность узнать, какие тенденции и перспективы наблюдаются на отечественном рынке, а кроме того – попробовать самые разнообразные угощения», – прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Гастрофестиваль открыла дискуссионная площадка с представителями государственных структур и сферы HoReCa. В число экспертов вошли замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин, вице-мэр города Новосибирска Анна Терешкова, замминистра экономического развития Анна Павлова, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский, председатель НОО «Опора России» Игорь Салов.

На территории набережной свою продукцию представили местные товаропроизводители: молочная продукция, сыры, масла, мороженое, мёд и сладости, а также настоящий сибирский хамон. Более 40 ресторанных концепций Новосибирска накормили гостей фестиваля: блины с медвежатиной, испанская паэлья, корейский пибим, греческая пита с мясом и выпечка из настоящей русской печи. Более 100 000 гостей посетили двухдневный фестиваль, и стали свидетелями интересных кулинарных баттлов на главной сцене набережной.

В рамках туристического маршрута можно было посетить уникальные концепции отельеров и туроператоров региона, которые предлагали как отдых городского формата, так и экскурсии по НСО индивидуального формата.

Для профессионалов сферы HoReCa состоялся международный отраслевой форум, где под руководством экпертов обсуждались актуальные вопросы, первоочередные задачи и способы пути развития гастротуристического бренда региона.

Организаторы выражают огромную благодарность каждому партнеру, участнику и гостю фестиваля, вместе мы создали такую вкусную и увлекательную историю! Благодарим школу кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор», архитектурную мастерская «Куб’а», «Русское радио» (медиахолдинг «Свежий ветер»), «Армаз», «Ательер», центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», ДНЛ, ГК «Клён», «Балтика-Новосибирск» и «Гефест».