24 июля 2022 года состоялось торжественное открытие четвёртого направления «Сибирского Характера» - второго банного комплекса на два номера с уникальными для Новосибирска печами «по-серому», бассейнами под открытым небом «с подныром» из парной, соляными комнатами и множеством других особенностей.

550 кв. метров пространства для высококлассного отдыха и расслабления на самом берегу реки всего в 15 минутах от центра города.

На мероприятии собрались самые близкие: почётные гости Комплекса, друзья и партнёры. Помимо праздничного фуршета для гостей была проведена экскурсия по новым банным номерам, а пармейстеры презентовали парные и уникальные печи, специально привезённые в Новосибирск для данного проекта.

Гости праздника отметили не только высокий уровень организации мероприятия, но и неповторимый интерьер и красоту новых бань, а также профессионализм сотрудников заведения.

Дом Банного Отдыха «Сибирский Характер» открыт и работает круглосуточно по адресу: ул. Корчагина, 8/1.