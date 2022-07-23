18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Женщины меняют Новосибирск»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

19 июля, состоялась 2 торжественная церемония награждения лауреатов премии «Женщины меняют Новосибирск» в лучшем баре Сибири по версии ресторанной премии проекта «Собака.ru» - Leps bar.

Лауреаты премии олицетворяют собой яркие идеи и тренды в бизнесе, менеджменте, крупных корпорациях, культуре, спорте и социуме. Они управляют огромными командами, развивают Новосибирск, совершенствуют инфраструктуру, создают рабочие места, принимают важнейшие деловые и социальные решения каждый день.

Церемонию награждения открывала Терешкова Анна Васильевна–вицемэр - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, а также исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Останин Максим Константинович.


Премия проводится при поддержки губернатора и Правительства Новосибирской области, Мэрии Новосибирска и Министерства промышленности торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, за что проекта Собака.ru выражает свою благодарность.

Генеральный партнёр «Дом Солнца»

Партнеры вечера:
Бренд Malina Bonita
Zavorina.brand
GEN87 – федеральная сеть клиник инновационной косметологии
«Гранд Отель Мойка 22» Санкт-Петербург

Фотографы: Мельников Роман и Борновалова Валентина

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: