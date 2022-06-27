25-26 июня на кортах "Теннис-Арены" прошел ежегодный любительский теннисный турнир "Чашка Кофе CUP 2022" долгожданный для всех любителей тенниса. В этом году у турнира круглая дата - он стал десятым по счету, юбилейным и собрал 179 участников. Это абсолютный рекорд среди любительских турниров - "Чашка Кофе CUP" самый большой любительский турнир в России, в нем участвуют люди не только из Новосибирска, но и приезжают из разных регионов, турнир становится уже приятной традицией и количество партнеров растет с каждым годом. В этом году турнир открывали начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска - Анна Васильевна Терешкова, ресторатор и организатор турнира - Денис Владимирович Иванов и президент областной федерации тенниса - Дмитрий Анатольевич Козловский