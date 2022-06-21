Чешская вечеринка в баре-ресторане «Бочкари»

17 Июня в Баре-ресторане «Бочкари» прошла Чешская вечеринка, посвящённая презентации нового пива алстайского завода «Бочкари» - HMELKA! Всем гостям удалось не только продегустировать полюбившуюся новинку, но и насладиться по-настоящему жаркой атмосферой пивного фестиваля, познакомиться с главной легендой бренда - Хмелкой, весело потанцевать под выступление группы «Рви Меха», а также стать обладателями многочисленных брендированных подарков от «HMELKA».