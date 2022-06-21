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Репортажи

Чешская вечеринка в баре-ресторане «Бочкари»

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17 Июня в Баре-ресторане «Бочкари» прошла Чешская вечеринка, посвящённая презентации нового пива алстайского завода «Бочкари» - HMELKA! Всем гостям удалось не только продегустировать полюбившуюся новинку, но и насладиться по-настоящему жаркой атмосферой пивного фестиваля, познакомиться с главной легендой бренда - Хмелкой, весело потанцевать под выступление группы «Рви Меха», а также стать обладателями многочисленных брендированных подарков от «HMELKA».

Дата события:
17 - 21 июня 2022 года

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