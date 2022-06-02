29 мая в ресторане "Мед", прошла Торжественная церемония вручения сертификатов в модельной школе "PROmodels"

Директором Новосибирского филиала Модельного агенства "PROmodels" является Олеся Кулькова



Promodels это модельная школа профессиональной подготовки людей, в которой обучаются девушки и юноши с 14 - 20 лет.

Обучение в школе промоделс помогает не только профессиональному развитию в моделинге, но и получению навыков и умений, которые необходимы в повседневной жизни.



Выпускники на отчётном концерте показали навыки, которые получили за пол года в модельной школе. Под руководством педагога по Дефиле школы - Яны Стрижаковой, состоялся показ шикарных платьев партнёров школы ТВОЁ ПЛАТЬЕ





Состоялся розыгрыш подарков от партнёров. Кто-то из гостей, счастливчик, выиграл полет на Вертолете.



Так же хотим поблагодарить тех, кто принимал участие в организации праздника.



Ресторан Мёд - Шикарная локация для выпускного. Невероятный уровень обслуживания и сервис;



Кондитерская Ласточка - красивый, вкуснейший торт в стиле "Promodels";



Yuliya fox- стильная декорация;



Видеограф Светлана Данилова - делает лучшие видео;



Фотограф Королёва Александра - запечатляет лучшие моменты с мероприятия;



Алексей Ружников - наш несменный ведущий с первого выпуска;



Модельная школа Promodels это синоним качества. Высокий уровень профессионализма преподователей. Преподователи, которые вкладывают не только навыки и знания в ребят, но и любовь, которые работают на результ.



Благодарю команду преподователей за плодотворное сотрудничество:

Стрижакову Яну

Екатерину Майбах

Юлию Бобову

Лицину

Александру Королеву