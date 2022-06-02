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Торжественная церемония вручения сертификатов в модельной школе "PROmodels"

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29 мая в ресторане "Мед", прошла Торжественная церемония вручения сертификатов в модельной школе "PROmodels"

Директором Новосибирского филиала Модельного агенства "PROmodels" является Олеся Кулькова

Promodels это модельная школа профессиональной подготовки людей, в которой обучаются девушки и юноши с 14 - 20 лет.
Обучение в школе промоделс помогает не только профессиональному развитию в моделинге, но и получению навыков и умений, которые необходимы в повседневной жизни.

Выпускники на отчётном концерте показали навыки, которые получили за пол года в модельной школе. Под руководством педагога по Дефиле школы - Яны Стрижаковой, состоялся показ шикарных платьев партнёров школы ТВОЁ ПЛАТЬЕ


Состоялся розыгрыш подарков от партнёров. Кто-то из гостей, счастливчик, выиграл полет на Вертолете.

Так же хотим поблагодарить тех, кто принимал участие в организации праздника.

Ресторан Мёд - Шикарная локация для выпускного. Невероятный уровень обслуживания и сервис;

Кондитерская Ласточка - красивый, вкуснейший торт в стиле "Promodels";

Yuliya fox- стильная декорация;

Видеограф Светлана Данилова - делает лучшие видео;

Фотограф Королёва Александра - запечатляет лучшие моменты с мероприятия;

Алексей Ружников - наш несменный ведущий с первого выпуска;

Модельная школа Promodels это синоним качества. Высокий уровень профессионализма преподователей. Преподователи, которые вкладывают не только навыки и знания в ребят, но и любовь, которые работают на результ.

Благодарю команду преподователей за плодотворное сотрудничество:
Стрижакову Яну
Екатерину Майбах
Юлию Бобову
Лицину
Александру Королеву

Дата события:
29 мая 2022 года

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