29 мая в ресторане "Мед", прошла Торжественная церемония вручения сертификатов в модельной школе "PROmodels"
Директором Новосибирского филиала Модельного агенства "PROmodels" является Олеся Кулькова
Promodels это модельная школа профессиональной подготовки людей, в которой обучаются девушки и юноши с 14 - 20 лет.
Обучение в школе промоделс помогает не только профессиональному развитию в моделинге, но и получению навыков и умений, которые необходимы в повседневной жизни.
Выпускники на отчётном концерте показали навыки, которые получили за пол года в модельной школе. Под руководством педагога по Дефиле школы - Яны Стрижаковой, состоялся показ шикарных платьев партнёров школы ТВОЁ ПЛАТЬЕ
Состоялся розыгрыш подарков от партнёров. Кто-то из гостей, счастливчик, выиграл полет на Вертолете.
Так же хотим поблагодарить тех, кто принимал участие в организации праздника.
Ресторан Мёд - Шикарная локация для выпускного. Невероятный уровень обслуживания и сервис;
Кондитерская Ласточка - красивый, вкуснейший торт в стиле "Promodels";
Yuliya fox- стильная декорация;
Видеограф Светлана Данилова - делает лучшие видео;
Фотограф Королёва Александра - запечатляет лучшие моменты с мероприятия;
Алексей Ружников - наш несменный ведущий с первого выпуска;
Модельная школа Promodels это синоним качества. Высокий уровень профессионализма преподователей. Преподователи, которые вкладывают не только навыки и знания в ребят, но и любовь, которые работают на результ.
Благодарю команду преподователей за плодотворное сотрудничество:
Стрижакову Яну
Екатерину Майбах
Юлию Бобову
Лицину
Александру Королеву
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