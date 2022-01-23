В г. Новосибирске прошла первая уникальная трансформационная игра «Х + Y». Разработана специально для свободных мужчин и женщин, готовых добавить плюс в личную жизнь. Плюс может быть любым: кто-то ищет жену, мужа, любовь или партнера для путешествий.

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Авторы и разработчики игры Елена Карицкая, психолог по отношениям @psyhappytop и Лариса Доровская, предприниматель @madamdolar

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Игра является трансформационной, участники раскрывают себя с разных сторон как мужчину и женщину, получают обратную связь и познают мужскую и женскую природу. У каждого появляется реальный шанс встретить своего человека и создать с ним по-настоящему счастливые отношения.

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Игра «Х + Y” для тех:

Кого интересуют отношения, но только с плюсовым партнером, с которым будет хорошо.

Кто готов знакомиться, общаться, сближаться, но не со всеми, а только со своими людьми, совпадающими по ценностям и жизненным приоритетам.

Кому интересно познавать себя, как мужчину и женщину, развиваться в отношениях, понимать мужской и женский мир.

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Формат закрытый, игроки заранее нигде не озвучиваются. Количество участников: 6 свободных мужчин и 6 свободных женщин. Продолжительность 4 часа.

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Игра «Х + Y” - это также прекрасное времяпровождение, неспешная организованная беседа vip-формата в ресторане Federicco Fellini с самодостаточными интересными людьми.

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