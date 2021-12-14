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Репортажи

Женственность в формате IQ!

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260 прекрасных девушек Новосибирска собрались на новогодней интеллектуальной игре IMOM’S 12 декабря!
Интересные вопросы, множество подарков, танцы и выступление артистов!

Генеральными партнёрами мероприятия выступили Фитнес-клуб «Panatta Sport» @panatta_sport  Салон массажа и Spa-релаксации Органик @organic_spa_nsk и Кондитерский Дом «Куликовский» @kulikov_novosibirsk

Мероприятие проходило под музыкальное сопровождение зажигательной группы «5Band» @5band_show

Интерактивную фотозону организовала Арт-команда «SpeakFire» @speakfire_group
Ведущий @filippovnsk
Звукорежиссёр @djnickmartin
Фотограф @adder96

IMOM’S - это не просто квиз, это настоящий праздник!
Приходите и убедитесь в этом сами

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