Женственность в формате IQ!

260 прекрасных девушек Новосибирска собрались на новогодней интеллектуальной игре IMOM’S 12 декабря!

Интересные вопросы, множество подарков, танцы и выступление артистов!

Генеральными партнёрами мероприятия выступили Фитнес-клуб «Panatta Sport» @panatta_sport Салон массажа и Spa-релаксации Органик @organic_spa_nsk и Кондитерский Дом «Куликовский» @kulikov_novosibirsk

Мероприятие проходило под музыкальное сопровождение зажигательной группы «5Band» @5band_show

Интерактивную фотозону организовала Арт-команда «SpeakFire» @speakfire_group

Ведущий @filippovnsk

Звукорежиссёр @djnickmartin

Фотограф @adder96

IMOM’S - это не просто квиз, это настоящий праздник!

Приходите и убедитесь в этом сами