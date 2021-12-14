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В ресторане Lambic прошёл пресс-обед, посвященный открытию ресторана с одним из основателей сети.

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Сеть Brasserie Lambic входит в число лучших пивных ресторанов столицы теперь и в Новосибирске! Говорящее название сразу подсказывает любителям пенного напитка, что здесь они смогут найти островок настоящей Бельгии, проникнуться духом классической брюссельской брассерии и насладиться большим выбором отличнейшего пива. Здесь одинаково комфортно будут чувствовать себя как любители демократичной атмосферы, так и ценители элитарных заведений.

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