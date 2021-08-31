Ежегодная церемония вручения «Премии ЗОЖ»

Популяризация здорового образа жизни набирает обороты. По этому случаю в малом зале КК. им. Маяковского состоялась церемония награждения «Премией ЗОЖ» за самые здоровые достижения и спортивные образы жизни жителей Новосибирской области.
Учредитель премии Олеся Поддубная – общественный деятель Новосибирска.
В программу премии вошли:
- фотосессия на красной дорожке;
- церемония награждения;
- модные ЗОЖ дефиле;
- выступления Новосибирских артистов;
- дегустации ПП-продукции;
- розыгрыш призов и многое другое.
Этапы проведения премии:
20.06.2021 – 20.07.2021 – сбор заявок на участие в премии
25.07.2021 – 25.08.2021 – народное онлайн голосование на сайте премиязож.рф
28.08.2021 – Церемония награждения победителей
На церемонии «Премия ЗОЖ» собрались активные представители Новосибирской области, ведущие самый здоровый образ жизни. Главные герои премии поделились с гостями секретами своей красоты и молодости, а также рассказали о том, что именно для них является источником вдохновения для творчества.
Победители в номинациях премии
- Мама в стиле зож: Татьяна Дуткина
- Семья в стиле зож: Шамшитдин Апчелеев
- Студент в стиле зож: Виктория Селенкова
- Артист в стиле зож: Сергей Шабаев
- Бизнесмен в стиле зож: Павел Ильязов
- Блогер в стиле зож: Татьяна Арчекова
- Волонтер в стиле зож: Азиза Котдюсова
- Общественный деятель в стиле зож: Игорь Деловой
- Папа в стиле зож: Антон Киселев
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