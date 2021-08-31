Ежегодная церемония вручения «Премии ЗОЖ»

Популяризация здорового образа жизни набирает обороты. По этому случаю в малом зале КК. им. Маяковского состоялась церемония награждения «Премией ЗОЖ» за самые здоровые достижения и спортивные образы жизни жителей Новосибирской области.

Учредитель премии Олеся Поддубная – общественный деятель Новосибирска.

В программу премии вошли:

фотосессия на красной дорожке;

церемония награждения;

модные ЗОЖ дефиле;

выступления Новосибирских артистов;

дегустации ПП-продукции;

розыгрыш призов и многое другое.

Этапы проведения премии:

20.06.2021 – 20.07.2021 – сбор заявок на участие в премии

25.07.2021 – 25.08.2021 – народное онлайн голосование на сайте премиязож.рф

28.08.2021 – Церемония награждения победителей

На церемонии «Премия ЗОЖ» собрались активные представители Новосибирской области, ведущие самый здоровый образ жизни. Главные герои премии поделились с гостями секретами своей красоты и молодости, а также рассказали о том, что именно для них является источником вдохновения для творчества.

Победители в номинациях премии

Мама в стиле зож: Татьяна Дуткина

Семья в стиле зож: Шамшитдин Апчелеев

Студент в стиле зож: Виктория Селенкова

Артист в стиле зож: Сергей Шабаев

Бизнесмен в стиле зож: Павел Ильязов

Блогер в стиле зож: Татьяна Арчекова

Волонтер в стиле зож: Азиза Котдюсова

Общественный деятель в стиле зож: Игорь Деловой

Папа в стиле зож: Антон Киселев

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