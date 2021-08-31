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Ежегодная церемония вручения «Премии ЗОЖ»

Популяризация здорового образа жизни набирает обороты. По этому случаю в малом зале КК. им. Маяковского состоялась церемония награждения «Премией ЗОЖ» за самые здоровые достижения и спортивные образы жизни жителей Новосибирской области.

Учредитель премии Олеся Поддубная – общественный деятель Новосибирска.

В программу премии вошли:

  • фотосессия на красной дорожке;
  • церемония награждения;
  • модные ЗОЖ дефиле;
  • выступления Новосибирских артистов;
  • дегустации ПП-продукции;
  • розыгрыш призов и многое другое.

Этапы проведения премии:
20.06.2021 – 20.07.2021 – сбор заявок на участие в премии
25.07.2021 – 25.08.2021 – народное онлайн голосование на сайте премиязож.рф
28.08.2021 – Церемония награждения победителей

На церемонии «Премия ЗОЖ» собрались активные представители Новосибирской области, ведущие самый здоровый образ жизни. Главные герои премии поделились с гостями секретами своей красоты и молодости, а также рассказали о том, что именно для них является источником вдохновения для творчества.

Победители в номинациях премии

  • Мама в стиле зож: Татьяна Дуткина
  • Семья в стиле зож: Шамшитдин Апчелеев
  • Студент в стиле зож: Виктория Селенкова
  • Артист в стиле зож: Сергей Шабаев
  • Бизнесмен в стиле зож: Павел Ильязов
  • Блогер в стиле зож: Татьяна Арчекова
  • Волонтер в стиле зож: Азиза Котдюсова
  • Общественный деятель в стиле зож: Игорь Деловой
  • Папа в стиле зож: Антон Киселев

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