Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Новосибирске

Онлайн-ритейлер с доставкой за 15 минут Самокат запустился в Новосибирске. 16 марта компания объявила о планах в ближайшие три месяца выйти во все города-миллионники России. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стала доступна для жителей Новосибирска.
Курьеры Самоката будут доставлять товары пешком и на автомобилях за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. До конца апреля сервис разместит на территории Новосибирска около 40 дарксторов и обеспечит рабочими местами 3 000 человек. Всего в 8 городах России уже действует более 500 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 160.000 заказов.
"Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени, — отмечает Вячеслав Бочаров, основатель онлайн-ритейлера Самокат, — Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей нескольких городов России, поэтому ближайшие три месяца мы запустим сервис во всех городах-миллионниках, чтобы любой человек смог получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом”.
“Экосистема Сбера насчитывает уже 60 компаний. Мы стараемся окружить клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни и стать доверенным помощником для каждого. Сегодня для жителей Новосибирска стал доступен еще один удобный сервис — экспресс-доставка «Самокат». С его помощью жители нашего города смогут освободиться от ежедневных бытовых хлопот и потратить время, которое они могли бы провести в магазинах, на что-то более важное”, — комментирует Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка.
Оформить и получить заказ жители Новосибирска смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе — около 100 продуктов от популярных сибирских брендов мясной гастрономии.
Чтобы ближе познакомиться с Новосибирском и передать привет всем его жителям, Самокат подготовил необычный фотопроект. Вместе с курьерами онлайн-ритейлер посетил разные районы города и сделал подборку панорамных фотографий с высоты птичьего полета. С 1 по 14 апреля Самокат будет вкладывать фотографии города в каждый заказ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.