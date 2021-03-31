Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Новосибирске

Онлайн-ритейлер с доставкой за 15 минут Самокат запустился в Новосибирске. 16 марта компания объявила о планах в ближайшие три месяца выйти во все города-миллионники России. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стала доступна для жителей Новосибирска.

Курьеры Самоката будут доставлять товары пешком и на автомобилях за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. До конца апреля сервис разместит на территории Новосибирска около 40 дарксторов и обеспечит рабочими местами 3 000 человек. Всего в 8 городах России уже действует более 500 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 160.000 заказов.

"Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени, — отмечает Вячеслав Бочаров, основатель онлайн-ритейлера Самокат, — Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей нескольких городов России, поэтому ближайшие три месяца мы запустим сервис во всех городах-миллионниках, чтобы любой человек смог получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом”.