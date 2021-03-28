Вечеринка только для девушек в BLABLABAR от создателей реалити-шоу "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ"

«Чего хотят женщины?» риторический вопрос на который нет ответа ... но мы все-таки решились предложить свою версию!

Большинство женщин просто хочет время для себя любимой. Мы создали проект, где каждая участница может не только уделить время себе, но и провести его в компании единомышленниц, получить новые эмоции и знания, а также заряд энергии на новую неделю.

28 марта состоялась вечеринка только для девушек от создателей реалити-шоу "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" @butterfly_effect_rus, маркетингового агенства Decision @mgdecision и @kalinkinevg