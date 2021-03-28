Вечеринка только для девушек в BLABLABAR от создателей реалити-шоу "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ"

«Чего хотят женщины?» риторический вопрос на который нет ответа ... но мы все-таки решились предложить свою версию!
Большинство женщин просто хочет время для себя любимой. Мы создали проект, где каждая участница может не только уделить время себе, но и провести его в компании единомышленниц, получить новые эмоции и знания, а также заряд энергии на новую неделю.
28 марта состоялась вечеринка только для девушек от создателей реалити-шоу "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" @butterfly_effect_rus, маркетингового агенства Decision @mgdecision и @kalinkinevg
Более 150 девушек собрались в барном пространстве @blablabar.novosibirsk рисовали, говорили про отношения, самооценку, эмоции, любовь к себе, энергию в доме, о нейрографике, делали коктейли и знакомились! В мероприятии приняли участие 9 спикеров, которые поделились своими знаниями и опытом на разных площадках!
Генеральный информационный партнер мероприятия Медиахолдинг Топ Медиа @topmedia_nsk
Спикеры мероприятия:
@emotolog_petuhova
@nuinu_art
@lyusi.vesna
@pravda_uma
@olgasen_nsk
@analeongard
@svetlana_narkevichh
@ms.dashakazanina
@gordienko__makeup
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