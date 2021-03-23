19 марта назвали лучших экспортеров Новосибирской области

Центр поддержки экспорта Новосибирской области @exportnso — структурное подразделение Центра «Мой Бизнес» @mbnso.ru — совместно с Российским экспортным центром подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года».

Экспортеры сейчас работают в условиях, близких к экстремальным. Однако бизнес всегда стремился к развитию, стремился открывать новые точки роста, предлагать новую продукцию.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, российские компании в 2021 году активно подавали заявки на участие в конкурсе. И вот наступил торжественный момент. Церемония награждения дождалась своих героев. Все пять победителей получили право представлять область на окружном этапе, победителей которого ждет федеральный этап, на котором они смогут заявить о себе на всю страну.

Программа церемонии на этот раз была особенно торжественной. Высокий статус события ощущался во всем. С приветственным словом выступили представители Министерства экономического развития и Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, директор центра «Мой бизнес» – Космынин Михаил Викторович. Партнеры мероприятия – АО «Альфа-банк» и «Деловая Россия».

В центре «Мой бизнес» играла живая классическая музыка, можно было осмотреть выставку экспортных товаров. Отсутствие официоза, который заменило живое общение, придало событию особый характер. Несмотря на то, что герои экспорта известны, интрига сохранялась до самого конца, как на церемонии вручения «Оскара». Помимо призов от Центра поддержки экспорта участников ждали специальные призы от партнеров, «Альфа-банка» и «Деловой России».

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