День рождение женского клуба WOMEN SYNERGY CLUB

1 октября в ресторане МЁD прошёл потрясающий праздник с множеством подарков, живой музыкой от кавер-группы Jinngle band, вкуснейшим фуршетом от шеф-повара ресторана МЁD, напитками от мильстрим и роскошной фотозоной от студии флористики LOTOS! И это грандиозное мероприятие было в честь первого дня рождения женского клуба WOMEN SYNERGY CLUB Элины Бутенко, Магдалены Тимоновой и Натальи Карелиной. В атмосфере сумасшедшей энергии и красоты, резиденты клуба получили от парк-отеля Шишка сертификаты на проживание на 2.500.000 ₽, эксклюзивные серебрянные украшения от студии ювелирного дизайна best brilliants, инновационную косметику от NioCity. Для всех гостей мероприятия были приготовлены подарки от сети спортивного питания КУЛЬТЛАБ и косметологической клиники Новая линия, а так же полезные сладости от Scherbak_ecosweets! Многим гостям повезло в розыгрыше и домой они отправились с чемоданом косметики NioCity, абонементами в семейный фитнес-клуб World Class, сертификатами на Бьюти услуги, дизайнерской шляпой от Авеню и ещё множеством призов от партнеров мероприятия. И конечно только одной девушке достался самый главный приз - сертификат на мамопластику от Евромедклиники! А самое интересное, что на этом подарки не заканчиваются, ведь до нового года среди резидентов клуба состоится розыгрыш путевки на двоих в любую точку Мира!



Присоединяйтесь к лучшему женскому клубу WOMEN SYNERGY CLUB!

Организатор Тая Таразанова @taya_tarazanova

Декоратор-оформитель Екатерина Абрамовская @abramovichic

Декоратор-флорист Наталья Королева @lotos.nsk

Декоратор-аэродизайнер Юлия Поплаухина @effectno54